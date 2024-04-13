Общество

«Гайд-парк»: Округ №12 – активность депутата, помноженная на активность жителей. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 18 апреля. Гость студии - депутат Псковской городской Думы по 12-му одномандатному избирательному округу, председатель комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Григорий Стороненков.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним широкий круг вопросов, связанных с его депутатской деятельностью. Как решить проблему переполненности школы №3? Когда в микрорайоне появится кабинет педиатра? О чем просят депутата псковичи на личных встречах? Доволен ли Григорий Стороненков результатом работы созданных в округе ТОСов?

Об этом и многом другом — в эфире.