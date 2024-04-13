Общество

Благоустройство общественной территории начали в псковской деревне Соловьи

Первый этап работ по благоустройству начался на общественной территории в деревне Соловьи Псковского района между домами №8 и №9. Об этом сообщила глава района Наталья Федорова в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Натальи Федоровой

«Эту территорию для благоустройства жители Псковского района определили в 2023 году по итогам рейтингового голосования за выбор общественных зон, подлежащих благоустройству в 2024 году», - рассказала Наталья Федорова.

Подрядчик ведет работы с опережением графика. На сегодняшний день: демонтированы старые бордюры, подготавливается основание под пешеходные дорожки и парковочные места для автомобилей.

Глава района отметила, что местный ТОС тоже активно включился в работу по благоустройству этой территории и подает заявку на районный конкурс, чтобы наполнить площадку игровыми элементами, установить воркаут-площадку для детей и подростков.

На встрече с представителями администрации Ядровской волости, ТОСа, подрядчиком, обсудили зонирование территории: одна часть предполагается для детей с установкой игровых элементов, вторая - для занятий спортом. Кроме того, предусмотрены зоны с малыми архитектурными формами для отдыха пожилых людей.

Наталья Федорова поделилась, что определение местоположения хозяйственной зоны для близлежащих домов должно быть принято на сходе граждан самими жителями.

«Уважаемые жители Псковского района! До 30 апреля продолжается голосование за выбор территорий для благоустройства в 2025 году! Важен голос каждого!» - заключила глава района.