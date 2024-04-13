Общество

Псковские ТОСы привлекают простотой — Елена Тимашова

Что привлекло калининградских коллег в псковских ТОСах, рассказала начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова в эфире радио ПЛН FM (102.6. FM).

«Калининградских коллег привлекает простота работы с ТОСами. Мы - молодые ТОСы, только в 2018 году получили минимальный "толчок". У нас нет сложных институтов, нет большого количества юрлиц. Мы работает с активными людьми, которые за счет своей активности могут максимально просто изобразить проект, принести его в администрацию - она им поможет. Абсолютная простота - вот, что привлекло наших коллег. Они после говорили: "Мы поняли, как можно без денег жить хорошо"», - поделилась Елена Тимашова.

Ранее сообщалось, что представители Калининградской области будут использовать в работе муниципальных органов власти и деятельности своих территориальных общественных самоуправлений опыт, наработки и идеи коллег из Псковской области.