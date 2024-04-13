Общество

Головной убор русских замужних женщин покажут в Псковском музее

Программа «Мода от народа» пройдет в экспозиции «Музей Псковского археологического общества» в эту субботу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской музее-заповеднике.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Посетители изучат старинные женские костюмы двух соседствующих народов – сето и русских, узнают о предпочитаемых нашими предками материалах и техниках изготовления, декоре и способе ношения костюма.

В фондах Псковского музея хранятся любопытные вещи, с которыми предстоит познакомиться: сетовский «сукман» – женский суконный сарафан, русский льняной «набойник»; рубахи и пояса, а также уникальный головной убор русских замужних женщин – «золотая головка».

«В конце программы вас ждет мастер-класс по росписи брелока в стиле традиционного костюма сето/русских Псковской губернии. Ждем вас в музее!» - рассказали в музее.

Начало мероприятия в 11:30. По адресу улица Некрасова, 7, здание Поганкиных палат. Предварительная запись по телефону: +78112663311.