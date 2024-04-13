Общество

Виртуальную выставку почтовых марок организовала преподаватель псковского колледжа искусств

Виртуальную выставку «Мир почтовых марок» организовала преподаватель специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова Зоя Ган. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в образовательном учреждении.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова

В экспозиции представлены оригинальные коллекционные государственные почтовые марки производства республики Узбекистан, созданные автором с 2006 по 2012 годы. Каждая серия почтовых марок имеет свою тему и название. Это выпуски «Ископаемые рыбы Узбекистана», «Животные Арала», «Ювелирные изделия. Женские украшения Хорезма», «Флора. Редкие растения Узбекистана. Семейство Астровые», «Бухарские мужские костюмы», «Фауна. Редкие птицы Узбекистана», «Прикладное искусство. Сюзане», «Флора. Редкие растения», «Фауна. Ташкентский зоопарк», «Фауна. Редкие птицы Узбекистана», «Золотое наследие» медная посуда XIX века, «Золотое наследие» художественная резьба по дереву», «Ташкентский зоопарк».

Марки выполнены в смешанной технике акварели и гуаши. Их реальный размер варьируется от 42х30мм до размера почтового блока 110х90мм.

«Марки Зоя Ган интересны как для обычного зрителя, так и для коллекционера», - отметили в колледже.

Напомним, что почтовая марка – специальный знак почтовой оплаты, обладающий определённой номинальной стоимостью. Он продается национальными почтовыми ведомствами и служит для облегчения сборов за пересылку почтовых отправлений. Первая почтовая марка появилась в 1828 году в Греции, и с тех пор марки являются предметом коллекционирования.

Марки можно увидеть по ссылке в социальной сети «ВКонтакте»