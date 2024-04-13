Общество

Готовность к действиям при пожаре проверили псковские росгвардейцы

Противопожарные учения провели псковские росгвардейцы совместно с сотрудниками главного управления МЧС. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В рамках подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду, в управлении Росгвардии по Псковской области проведена противопожарная объектовая тренировка с привлечением специалистов регионального МЧС.

В ходе занятий отработаны действия личного состава при пожаре. Кроме того, был уточнен алгоритм действий сотрудников по обеспечению сохранности документов и материальных ценностей, взаимодействие дежурной службы Управления с подразделениями пожарной охраны, эвакуация личного состава из здания.

Проведена проверка готовности нештатного пожарного расчета к действиям по организации ликвидации возможного пожара до прибытия подразделений пожарной охраны.

Участники мероприятия также получили дополнительные навыки по эвакуации людей, чей выход из помещения оказался заблокирован.