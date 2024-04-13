Общество

Жертв геноцида в годы Великой Отечественной войны вспоминают 19 апреля

День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны установлен на 19 апреля. Ежегодно в этот день по всей России проводится комплекс памятных мероприятий в школах, вузах, учреждениях науки и культуры, региональных и муниципальных учреждениях, некоммерческих организациях, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Пскова.

Поисковое движение России запустило акцию «Мы помним», в рамках которой публикуются видеоролики, где озвучиваются крупнейшие факты геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. В подготовке роликов принимали участие не только поисковики, но и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона рассказал о зверствах гитлеровцев и их пособников на территориях Псковской области, которая была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками с июля 1941 года по август 1944 года.