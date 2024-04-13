Общество

Память жертв геноцида советского народа почтили в псковской деревне Лухново

Цветы к памятнику жертвам нацистской жестокости в деревне Лухново Псковского района возложили представители молодежи сегодня, 19 апреля, в день единых действий в память жертв геноцида советского народа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре молодежи и общественных инициатив.

Фото здесь и далее: центр молодежи и общественных инициатив

«Здесь немецкие войска в годы оккупации расстреливали местных жителей, которые, по их мнению, не имели права существовать», - рассказали в центре.



Организовали акцию памяти сотрудники АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив», поддержали ее также активисты «Движения первых», волонтёры Ресурсного центра добровольчества и представители других молодёжных организаций.

На территории Псковской области, которая была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками долгих три года, жертвами геноцида стали тысячи людей. Здесь создавались лагеря, в которые отправляли гражданское население за связь с партизанами, антигерманские высказывания и бытовые проступки. Стремясь наказать мирное население, нацисты применяли тактику выжженной земли, они стерли с лица земли более 5000 деревень, каждая пятая из которых так и не возродилась. Многие населенные пункты фашисты сжигали вместе с жителями. Всего за время оккупации области были убиты более 70 000 мирных жителей, в том числе 1 400 детей.

«Это стало настоящим геноцидом всего советского народа, поэтому наш долг – помнить те страшные события, передавать знания новым поколениям, беречь памятники и создавать новые», - подчеркнули в центре.

«Мы должны помнить об этих людях, потому что они претерпели такие жертвы, такие издевательства над собой, чтобы мы жили сейчас с вами под мирным небом. В этом мероприятии принимают участие молодые люди, мы хотим донести до них эти важные страницы нашей истории, чтобы они помнили, чтили, понимали, какой ценой досталась свобода, - отметила руководитель областной военно-патриотической поисковой организации «След Пантеры» Анна Шуняева.