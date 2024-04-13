Общество

Интернет на дачах Псковского района улучшил МегаФон

Мегафон построил новые объекты связи стандарта 4G для загородных и дачных поселков, расположенных в Псковском районе недалеко от деревни Ильинщина. Высокие скорости интернета при сезонном увеличении нагрузки впервые стали доступны в деревнях Кашино, Дубки и Букаши, также существенно было улучшено покрытие в СНТ «Торошинка» и СНТ «Строитель», расположенных неподалеку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: Мегафон

Специалисты проанализировали интенсивность нагрузки на сеть в дачном «поясе» областной столицы и построили новые объекты связи для обеспечения высокого качества связи в период летней миграции. Теперь несколько тысяч жителей области могут выходить в сеть на свежем воздухе на более высоких 4G-скоростях.

«Специалисты МегаФона, анализируя трафик передачи данных, отметили, что в "дачном поясе" Псковского района уже с апреля на 15-18% повышается нагрузка на инфраструктуру и растет потребление интернет-трафика. Поэтому мы всегда уделяем большое внимание подготовке сети к началу летнего сезона. Дачники и любители загородной жизни смогут узнать прогноз погоды у синоптиков, заказать рассаду и саженцы онлайн, посмотреть фильм или почитать полезные советы профессиональных экспертов во время дождя, поделиться секретами богатого урожая в соцсетях в любое время», - рассказал директор МегаФона в Псковской области Александр Долгих.

Только за 1 квартал 2024 года МегаФон модернизировал и построил более 60 базовых станций в сёлах и деревнях региона, где проживает нескольких десятков тысяч человек. Это продолжение одного из ключевых направлений работы оператора по улучшению качества покрытия и увеличению скорости интернета в малых населенных пунктах.