Общество

Дизайнер призвала избавляться от визуального шума для сбережения психики

Визуальный шум может быть опасен и для семейного бюджета, и для психического здоровья. Об этом рассказала доцент кафедры «Дизайн среды» Российской государственной специализированной академии искусств, организатор выставок и авторских дизайнерских проектов Мария Сулейменова.

Под понятием «визуальный шум» понимается перенасыщения пространства или внешнего облика объекта предметами, аксессуарами, различными деталями. По словам дизайнера, ненужное обилие мелких объектов, собранных в одном месте, может не только рассеивать внимание человека, но и вызывать у него отрицательные эмоции вплоть до тревоги и паники.

«Важно держать визуальный шум под контролем и при необходимости избавляться от него», - посоветовала Сулейменова.

Понизить уровень шума дома несложно, заметила эксперт. В интерьере стоит придерживаться минимализма и ограничиться двумя-тремя цветами и орнаментами. Оттенки лучше выбирать спокойные, рисунки – традиционные, например, бессмертные горох, клетку и меандр, пишет RuNews24.

«Неплохо будет полистать интерьерные журналы, однако надо помнить, что они насыщены рекламными предложениями, что приводит к культуре "перепотребления" и в итоге опустошает кошелек. Это тоже визуальный шум, но уже рекламный», - сказала Сулейменова.

Таким образом рекламный визуальный шум становится приманкой для доверчивого покупателя в целях заставить его приобретать ненужные предметы и еще более повышать уровень дискомфорта в доме, предостерегает эксперт.