Число вакансий для работников со знанием китайского выросло в Псковской области в 7 раз

С начала года в Северо-Западном федеральном округе размещено более 1200 предложений для специалистов со знанием китайского языка, что превышает показатели прошлого года на 86%. В Псковской области по сравнению с прошлым годом число вакансий для специалистов со знанием китайского выросло сразу в 7 раз. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.
В первом квартале 2024 года количество вакансий для специалистов со знанием китайского языка в России выросло на 70% по сравнению с аналогичном периодом 2023 года. За три месяца компании опубликовали более 9 тысяч предложений по всей стране. Самая высокая потребность в китаистах наблюдалась в Москве (более 3 тысяч вакансий и 37% всех предложений в России) и Санкт-Петербурге (более 1 тысячи вакансий, 12% или вакансий от всего объема по стране).
В целом по СЗФО спрос на специалистов со знанием китайского языка в первом квартале 2024 года вырос на 86% по сравнению с прошлым годом. Наиболее яркий спрос на китаистов в СЗФО по сравнению с прошлым годом этой весной случился у компаний из Псковской области (рост числа вакансий для специалистов со знанием китайского сразу в 7 раз). Также китаисты стали больше ценится работодателями из Калининградской области (+127% новых рабочих мест по сравнению с 2023 годом), Ленобласти (+106%), Петербурге (+85%), Карелии (+83%), Мурманской области (+67%) и Вологодской области (+46%).
Чаще всего специалистов со знанием китайского языка искали компании из отраслей «Перевозки, логистика, ВЭД» (18% от общего числа вакансий для китаистов), «СМИ, маркетинг, реклама, дизайн, продюсирование» (13%), «Строительство, недвижимость» (8%), «Услуги для бизнеса» (7%) и «Сельское хозяйство» (7%).
В первом квартале 2024 года самыми востребованными стали: переводчики, менеджеры по логистике, специалисты по продажам и работе с клиентами, продавцы-консультанты и кассиры, менеджеры по закупкам и водители.
В 52% случаев для трудоустройства кандидатам требуется стаж от 1 до 3 лет, а для соискателей без опыта подходят 26% вакансий. С опытом от 3 до 6 лет - 19%, более 6 лет - 3%. Преимущественно компании предлагают кандидатам со знанием китайского языка полную занятость (95%), 3% – частичную занятость и в 1% вакансий - проектная работа.
Медиана предлагаемой китаистам зарплаты в первом квартале 2024 года в регионах СЗФО составила 80 тысяч рублей, что на 20 тысяч больше, чем годом ранее. В целом, это чуть ниже, чем по стране, где медиана равна 98 тысяч рублей, а также ниже той, что предлагают жителям столицы – 115 тысяч рублей.
Напомним, 20 апреля отмечают День китайского языка. В 2024 году исполняется 75 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. В последние несколько лет российско-китайские отношения переживают новый виток развития, способствующий усилению взаимной интеграции экономических и инвестиционных интересов двух стран.