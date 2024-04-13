Открытие Гельдтовой бани в Пскове перенесли на следующую неделю

Открытие Гельдтовой бани на берегу реки Псковы перенесли на следующую неделю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации заведения.
Фото предоставили в администрации Гельдтовой бани
«Техническое открытие всегда непредсказуемое начинание. Мы очень старались успеть к выходным, но, к сожалению, открытие переносится на следующую неделю», - сообщили в администрации.
Ранее открытие Гельдтовой бани было запланировано на 20 апреля.
Напомним, восстановленный комплекс уже сегодня частично функционирует – прошлым летом на территории открылась кофейня Alma, этой весной ресторан «Гельдт», расположенный в левом крыле здания, принял первых гостей.