Общество

Ресторан «Гельдт» откроют в Пскове 26 марта

Ресторан «Гельдт» открывают в Пскове, посетить заведение уже можно на этой неделе - со вторника по четверг. Об этом сообщается в группе ресторана в социальной сети «ВКонтакте».

«Первое впечатление нельзя произвести дважды. Сейчас в центре нашего внимания каждая деталь, ингредиент, посуда, люди, процессы, слова... Тестируем ресторан со вторника по четверг. Просим в гости, без суеты и спешки. Открытие случилось!» - отметили в администрации ресторана.

Ранее сообщалось, что в ресторане будет работать местный шеф-повар, в меню войдут, в том числе, локальные блюда и блюда, которые многие любят с детства - самодельные пельмени, вареники, беляши.

Открытие Гельдтовой бани состоится позже. Ожидается, что это произойдет до конца весны.