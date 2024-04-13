Общество

Знаменитая Гельдтова баня на берегу Псковы откроется 20 апреля

В Псковскую область вернулась зима, а значит появился прекрасный повод погреться в бане. Тем более, что знаменитая Гельдтова баня на берегу реки Псковы откроется уже завтра, 20 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации заведения.

Фото здесь и далее предоставили в администрации Гельдтовой бани

В центре Пскова открывается классическая общественная баня с мужскими и женскими днями, качественным паром и высоким сервисом. Гости смогут комфортно не только париться, но и отдыхать в месте, где есть удобные диванные зоны и бар. Отдыхающим будут предлагать напитки и легкие закуски, а также услуги пар-мастера.

Восстановленный комплекс уже сегодня частично функционирует – прошлым летом на территории открылась кофейня Alma, этой весной ресторан «Гельдт», расположенный в левом крыле здания, принял первых гостей.

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Баню можно будет посещать с детьми. Для больших компаний будет открыта гостевая комната. В ней удобно расположатся до 20 человек.

Баня будет работать в пятницу, субботу и воскресенье с 10:00 до 22:00. Понедельник - выходной. Во вторник, среду и четверг баню можно посетить с 12:00 до 22:00.

Женские дни: вторник, суббота. Мужские дни: среда, четверг, пятница, воскресенье. Информацию можно уточнить по телефону: (8112) 33 17 05.