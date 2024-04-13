Общество

Лекцию о здоровье в Доме профсоюзов в Пскове посетили около 120 человек

Лекцию «Забота о своём здоровье - путь к успешному долголетию» прочли в Доме профсоюзов в Пскове. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов, открыли мероприятие председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов и заместитель председателя ЦК профсоюза работников здравоохранения РФ Михаил Андрочников.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Лекцию организовал Псковский облсовпроф совместно с Российским геронтологическим научно-клиническим центром ФГАОУ ВО РНИМУ имени Пирогова Минздрава России и региональным отделением ОО «Союз пенсионеров России» по Псковской области.

На лекции присутствовали около 120 человек.

«Профсоюзы России играют важную роль в организации санаторно-курортного отдыха и оздоровления населения, тем самым непосредственно решая стратегические задачи в заботе о здоровье граждан, способствуя увеличению продолжительности жизни», — отметил лидер профсоюзного движения региона Игорь Иванов.