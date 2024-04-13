Общество

Перечень дефицитных твердых полезных ископаемых утвердили в России

Правительство России утвердило перечень дефицитных видов твердых полезных ископаемых и продукции с высокой долей добавленной стоимости из этого сырья, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

Минприроды России в конце марта сообщило, что подготовило соответствующий перечень.

«В соответствии со статьей 13-1 Закона Российской Федерации "О недрах" утвердить прилагаемые: перечень дефицитных видов твердых полезных ископаемых; перечень продукции с высокой долей добавленной стоимости, производимой с использованием добытых дефицитных видов твердых полезных ископаемых», - говорится в документе. Распоряжение вступает в силу по истечении 7 дней со дня его официального опубликования.

Согласно распоряжению, в список дефицитных видов твердых полезных ископаемых вошли уран, марганец, хром, титан, бокситы, молибден, вольфрам. Также в нем зафиксированы редкие металлы литий, бериллий, редкоземельные (иттрий, лантан, церий, празеодим, неодим, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций), цирконий, ванадий, ниобий, тантал и рений. Дефицитным сырьем также считается графит и плавиковый шпат, пишет «Прайм».

Перечень продукции с высокой добавленной стоимостью из дефицитного сырья состоит из 310 позиций. В него вошли в том числе карбонат лития, оксиды и гидроксиды ванадия, вольфраматы, феррониобий, графит полуколлоидный.

Изменения в закон «О недрах», принятые в конце 2023 года, наделили кабмин правом утверждать перечни дефицитного сырья и продукции из него. Это решение позволит устанавливать пониженные размеры стартовых платежей на аукционы для этих видов полезных ископаемых по отдельным поручениям президента России. Кроме того, поправки предусматривают возможность установления специальных требований к участникам аукционов на дефицитные полезные ископаемые, напоминали в Минприроды.