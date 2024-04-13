Общество

70 человек покусали клещи в Псковской области за неделю

70 человек, в том числе 19 детей, обратились в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей за неделю с 12 по 18 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Больше всего человек обратились к медикам по поводу укусов клещей в Пскове (11), а также в городе Великие Луки (10) и в Опочецком муниципальном округе (8).

Первый случай присасывания клеща в 2024 году был зарегистрирован 19 марта (в 2023 году – 26 марта). С начала сезона в псковские медицинские организации по поводу укусов клещей обратился 171 человек.