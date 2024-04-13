Общество

Профилактический рейд провели сотрудники МЧС России по Псковской области

Профилактический рейд направленный на предупреждение пожаров и их последствий провели сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам на подведомственной территории. Об этом сообщается в группе МЧС России по Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: МЧС России по Псковской области/«ВКонтакте»

В ходе рейда провели беседы с населением о мерах пожарной безопасности, рассказали правила пожарной безопасности в быту и на приусадебном участке. Распространили листовки и памятки противопожарной направленности, в том числе о правилах эксплуатации электрооборудования и обогревательных приборов, соблюдения противопожарного режима и порядка разведения костров.

Гражданам напомнили номера вызова экстренных оперативных служб, правила поведения при обнаружении пожара. Рассказали сведения о произошедших пожарах на территории Псковской области.

«В случае возникновения пожара или задымления незамедлительно звоните по номеру вызову пожарной охраны 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112»,- заключили в ведомстве.