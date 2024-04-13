Общество

57 лет исполняется Музею-усадьбе Римского-Корсакова в Вечаше

57 лет исполняется Мемориальному музею-усадьбе Н.А. Римского-Корсакова сегодня, 21 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В этот день в 1967 году был издан приказ Министерства культуры РСФСР «Об организации музея Н.А. Римского-Корсакова на правах филиала Государственного Пушкинского заповедника».

«Чрезвычайно важным и необходимым начинанием считал это событие младший сын композитора Владимир Римский-Корсаков. Так об этом он выразился: "Никого глубже, чем меня, не могло взволновать и затронуть это известие. Заповедник в дорогих моему сердцу и известных всем местах творчества великого русского музыканта-художника, – это дело общественно необходимое и глубоко патриотическое. Со своей стороны, я постараюсь приложить все свои силы, знания и память, чтобы советами, посильным участием и известными мне материалами содействовать осуществлению проекта заповедника Любенск – Вечаша"», - отметили в музее.