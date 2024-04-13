Общество

Международный день Матери-Земли празднуют 22 апреля

Международный день Матери-Земли празднуют 22 апреля. Праздник был учрежден на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году (резолюцией № A/RES/63/278, соавторами которой выступили более 50 государств-членов ООН) и отмечается, начиная с 2010 года.

В северном полушарии День Земли отмечается весной, а в Южном полушарии — осенью. Основной целью этой всемирной акции является привлечение внимания общества и каждого человека планеты к проблемам Земли, к проблемам ее окружающей среды, и дает возможность узнать о тех трудных задачах, которые стоят перед человечеством для сохранения планеты.

Природа страдает. В результате загрязнения пластиковым мусором происходит закисление океана. Изменение климата, антропогенные изменения в природе, а также недопустимые действия, которые нарушают биоразнообразие, такие как вырубка лесов, изменения в землепользовании, внедрение интенсивных методов в сельском хозяйстве и животноводстве и браконьерство, ускоряют разрушение планеты, пишет calend.ru.

Экосистемы поддерживают всю жизнь на Земле. Чем здоровее экосистемы, тем здоровее планета и ее люди. Восстановление поврежденных экосистем поможет покончить с нищетой, бороться с изменением климата и предотвратить массовую гибель людей. Международный день Матери-Земли призван напомнить, что каждый обязан своим существованием планете и ее экосистемам.

День Матери-Земли 22 апреля, как и День Земли, проводимый в День весеннего равноденствия, дает возможность каждому жителю во всех населенных уголках планеты выразить благодарность большому общему дому.

Ежегодно ученые стран мира собираются в этот день за круглым столом для обсуждения глобальных экологических проблем. В разных странах организуются самые разнообразные мероприятия и акции, посвященные определенной теме. Это конференции, выставки, закрытие автомобильного движения на оживленных улицах крупных городов, уборка территории и посадка деревьев.

В России традиционно Международный день Земли считается днем общественных организаций, которые проводят в этот день различные экологические мероприятия и акции. В этот день все желающие могут принять участие в благоустройстве и озеленении своих дворов и улиц.