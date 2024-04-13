Общество

Более 200 боеприпасов изъяли псковские росгвардейцы в ходе проверок

88 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан провели сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области с 15 по 21 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы выявили 17 административных правонарушений, изъяли 16 единиц оружия и 201 боеприпас.

В центре лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напомнили, что владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на его хранение и ношение, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.