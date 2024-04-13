Общество

Цветник «225» появится в Пушкинском заповеднике

Цветник «225» готовят в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в честь юбилея поэта.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, трафареты для будущей цветочной композиции уже разместили на западном газоне около научно-культурного центра музея (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). «Как только закончится время поздневесенних заморозков, — пояснили в садово-парковой службе «Михайловского», — в подготовленные "цифры" будут высажены цветы, которые от поздней весны и до глубокой осени, по мере отцветания, будут сменять друг друга.

В музее напомнили, что подобные цветники-числа создают на газоне НКЦ уже в третий раз, впервые — в год столетия послереволюционного возрождения Пушкинского заповедника.