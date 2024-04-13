«Открытый лекторий» для подготовки к «Диктанту Победы» продолжит работу в Великих Луках

«Открытый лекторий» для подготовки к «Диктанту Победы» продолжит работу в Краеведческом музее города Великие Луки 24 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Музее Победы.
Фото здесь и далее: отдел по связям с общественностью Музея Победы
Проект предусматривает проведение 10 еженедельных тематических лекций о крупнейших военных операциях 1944 года. Материалы к занятиям «Открытого лектория» подготовлены московским Музеем Победы.
Лекции пройдут в офлайн-формате и будут бесплатны для всех желающих. Научные сотрудники музеев, видные историки расскажут слушателям об освобождении Крыма, Белоруссии, Молдавии и других важных сражениях, 80-летие которых отмечаеют в этом году.
С расписанием лекций можно ознакомиться на сайте Музея Победы. Всего же участниками «Открытого лектория» станут 14 музеев — участников международного проекта «Территория Победы» и Ассоциации исторических и военно-исторических музеев. Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.