Общество

«Открытый лекторий» для подготовки к «Диктанту Победы» продолжит работу в Великих Луках

«Открытый лекторий» для подготовки к «Диктанту Победы» продолжит работу в Краеведческом музее города Великие Луки 24 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Музее Победы.

Фото здесь и далее: отдел по связям с общественностью Музея Победы

Проект предусматривает проведение 10 еженедельных тематических лекций о крупнейших военных операциях 1944 года. Материалы к занятиям «Открытого лектория» подготовлены московским Музеем Победы.

«Лекции позволят участникам дополнительно подготовиться к "Диктанту Победы". Материалы занятий будут включать информацию о подготовке, ходе и итогах сражений, о силах сторон, важных решениях, которые повлияли на ход событий, а также интересные и малоизвестные факты о крупнейших военных операциях», — рассказали в Музее Победы.

Лекции пройдут в офлайн-формате и будут бесплатны для всех желающих. Научные сотрудники музеев, видные историки расскажут слушателям об освобождении Крыма, Белоруссии, Молдавии и других важных сражениях, 80-летие которых отмечаеют в этом году.

С расписанием лекций можно ознакомиться на сайте Музея Победы. Всего же участниками «Открытого лектория» станут 14 музеев — участников международного проекта «Территория Победы» и Ассоциации исторических и военно-исторических музеев. Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.