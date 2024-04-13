Общество

Показатель выживаемости среди детей с онкозаболеваниями вырос в России

За последние пять лет показатель выживаемости в России при диагнозе детской онкологии вырос с 80% до 85%, заявил завотделением детской трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Кирилл Киргизов.

Пресс-конференция, посвящённая открытию фотовыставки «Вылечено в России: история крупным планом», прошла в ММПЦ медиагруппы «Россия сегодня».

«У нас пять лет назад общая выживаемость была 80%, а сейчас 85%. Мы за год, условно, прибавляем по 1%. По всей Российской Федерации», - приводит слова Киргизова РИА Новости.

Киргизов также отметил, что технологии лечения раковых заболеваний постоянно развиваются, появляются новые методы. «Все, что было в прошлом году, можно стереть ластиком и практически заново начать... Все, что было в 2016 году, уже скомкано и выброшено», - добавил врач.