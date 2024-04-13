Общество

Скончалась старейший преподаватель ПсковГУ Эльвира Игнатьева

21 апреля на 96-м году жизни умерла старейший преподаватель Псковского государственного университета, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков Эльвира Игнатьева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в университете.

Эльвира Игнатьева. Фото: ПсковГУ

На кафедру иностранных языков Псковского государственного педагогического института Эльвира Игнатьева пришла в 1961 году, где проработала более 40 лет.

«Высококвалифицированный специалист-лингвист, педагог, воспитатель и наставник, справедливый и требовательный преподаватель английской практической и теоретической грамматики – такой осталась Эльвира Васильевна в памяти ее многочисленных учеников. Настоящим другом, учителем, талантливым исследователем, красивой и мужественной женщиной, примером добросовестного служения долгу, принципиальности, стойкости, преданности делу образования, образцом жизнелюбия, красивой и мудрой женщиной запомнилась Эльвира Васильевна своим коллегам и друзьям. Псковский государственный университет и кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений выражает глубокие соболезнования семье Эльвиры Васильевны», - написали в ПсковГУ.

Отпевание состоится в церкви Святого Георгия Победоносца со Взвоза в 11.00 24 апреля по адресу: улица Георгиевская, дом 1.

Похороны состоятся на кладбище Орлецы-1.