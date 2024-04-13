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Общество

Переименование награды, возможность создания новых населённых пунктов и отчёт правозащитника обсудил законодательный комитет

22.04.2024 16:09|ПсковКомментариев: 0

Заседание комитета по законодательству и местному самоуправлению под председательством Алексея Севастьянова прошло в региональном парламенте накануне 32-й сессии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания

Об изменениях в ряд законодательных актов о выборах и референдумах доложил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, уточнив, что большинство правок и дополнений продиктованы действующими федеральными нормами. Так, корректируются сроки направления в Центральную избирательную комиссию РФ предложений о проведении выборов областных и муниципальных депутатов, определяется, что осуществление фото- и видеосъемки в помещениях для голосования, находящихся на образованных в воинских частях избирательных участках, допускается только аккредитованными представителями средств массовой информации, уточняется порядок и сроки назначения дополнительных выборов депутатов Псковского областного Собрания депутатов и депутатов представительных органов муниципальных образований. Законопроект рекомендован к принятию.

Члены комитета согласовали законопроект о переименовании региональной награды медаль Александра Невского в медаль «Александр Невский с дружиной». Необходимость корректировки возникла в связи с тем, что областная медаль имеет схожее название с государственной наградой Российской Федерации – орденом Александра Невского.

Законопроект «Об отдельных вопросах регулирования градостроительной деятельности на территории Псковской области» представила председатель областного комитета по управлению государственным имуществом Наталья Серебренникова. Специалист пояснила, что федеральный законодатель передал на уровень субъекта установление требований, при соблюдении которых территории садоводств могут быть включены в границы населённого пункта либо образован новый населённый пункт.

«В Псковской области в текущий период осуществляется выполнение большого количества контрактов на разработку проектов генеральных планов поселений и проектов о внесении изменений в них. В процессе выполнения работ по таким контрактам от заинтересованных лиц поступают предложения о включении в границы населённых пунктов территорий садоводства», - объяснила руководитель исполнительного органа необходимость разработки и принятия областного закона.

Алексей Севастьянов поинтересовался, как будет присваиваться название вновь образованному населённому пункту. По словам специалиста, это полномочие закреплено за органами местного самоуправление. Председатель парламентского комитета уточнил, затрагивает ли рассматриваемый законопроект земли сельскохозяйственного назначения, которые фактически не используются по целевому назначению. По словам председателя КУГИ, законопроект не имеет отношения к этой категории земель. Депутаты  рекомендовали принять законопроект в двух чтениях.

На заседании члены комитета заслушали отчёт уполномоченного по правам человека Дмитрия Шахова о работе в 2023 году – ранее доклад в письменной форме был направлен в Собрание депутатов. Правозащитник кратко доложил о результатах правозащитной работы, обратив особое внимание на обращения участников специальной военной операции.

Депутат Наталья Мельников поинтересовалось, приходилось ли уполномоченному по итогам анализа обращений граждан инициировать изменения федерального законодательства. Дмитрий Шахов ответил, что по коллективной рекомендации правозащитников из регионов министерство обороны внесло уточнения в нормативные акты, касающиеся прохождения военнослужащими медицинской комиссии.

Заместитель председателя парламентского комитета Андрей Маковский, поинтересовался, были ли жалобы граждан на нарушение политических и религиозных прав. По словам правозащитника, количество обращений на нарушение политических прав в прошлом году снизилось в три раза, на нарушение религиозных прав граждане не жаловались совсем. Депутаты высокого оценили деятельность регионального уполномоченного по правам человека.

В рамках рассмотрения вопроса о формировании нового состава Общественной палаты Псковской области на заседании комитета были приглашены 11 кандидатов, выдвинутых общественными организациями. Алексей Севастьянов представил претендентов и напомнил, что тайным голосованием на сессии депутатам предстоит избрать 7 членов общественной палаты. Фамилии всех претендентов будут внесены в бюллетень для тайного голосования.

 

Кроме того, в связи с досрочным прекращением полномочий представителя общественности в квалификационной коллегии судей Псковской области Александра Лазарева, на предстоящей сессии депутаты примут решение о проведении отбора кандидатов в коллегию судей.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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