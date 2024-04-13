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Общество

Состояние малого бизнеса и создание бюджетного учреждения обсудил экономический комитет Собрания

22.04.2024 17:58|ПсковКомментариев: 0

Комитет по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию под председательством Андрея Козлова рассмотрел блок профильных вопросов, включённых в проект повестки апрельской сессии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания

Докладчиком сразу по двум вопросам выступила председатель областного комитета по управлению государственным имуществом Наталья Серебренникова.

Представляя инициативу о преобразовании государственного предприятия «Управление недвижимостью» в государственное бюджетное учреждение с таким же названием, руководитель правительственного комитета пояснила, что  федеральный закон обязывает до 1 января 2025 года ликвидировать или реорганизовать государственные и муниципальные унитарные предприятия, осуществляющие деятельность на конкурентных товарных рынках. Как отметила председатель КУГИ, реорганизация не потребует дополнительных бюджетных средств. Как и ранее, учреждение планирует осуществлять деятельность за счёт доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества и возмещения затрат по содержанию и обслуживанию недвижимого имущества, предоставленного в безвозмездное пользование.

Члены комитета поддержали проект постановления о даче согласие на создание государственного бюджетного учреждения «Управление недвижимостью».

Законопроект о возможности включения территорий садоводств в границы населённых пунктов и создании новых населённых пунктов наделяет областное правительство полномочиями по установлению требований, при соблюдении которых возможны преобразования.

«Градостроительные нормативы и нормативы садоводств существенно отличаются.  Это будет как-то учитываться?» - попросил разъяснений депутат Андрей Михайлов. По словам Натальи Серебренниковой, присоединение будет возможно только при соблюдении определённых требований, перечень которых  подготовят на региональном уровне.

Отвечая на второй вопрос депутата о сохранении статуса СНТ, руководитель исполнительного органа пояснила, что садоводы «сами определят свою судьбу – могут ликвидироваться или остаться».

Председатель комитета Андрей Козлов поинтересовался, за кем в случае присоединения будут закреплены обязанности по обслуживанию дорог бывшего садоводства. По словам Натальи Серебренниковой, эти полномочия перейдут к органам местного самоуправления. Комитет рекомендовал принять законопроект.

С презентацией о результатах работы в 2023 году выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области. Аркадий Мурылёв проинформировал, что 70% поступивших в его адрес обращений рассмотрены положительно. Среди самых распространённых проблем, на которые жалуются предприниматели, правозащитник выделил пять. Это споры при размещении нестационарных торговых объектов, жалобы на проверки контрольно-надзорных органов, земельные вопросы, проблемы во взаимодействии с налоговыми органами и во взаимодействии с естественными монополиями.

По словам уполномоченного, общероссийский опрос предпринимателей о состоянии малого бизнеса, в котором анонимно участвовали и представители Псковской области, показал, что существенное влияние зарубежных санкций почувствовали 17% субъектов МСП. Одна из наиболее острых проблем – дефицит кадров. В целом, о тех или иных проблемах в бизнесе заявило 24% псковских респондентов.

Общее количество субъектов МСП  в регионе остаётся стабильным несколько последних лет – порядка 20 тысяч, а вот количество «самозанятых» за 2023 году увеличилось с 6 до 13 тысяч. В заключение Аркадий Мурылёв сформулировал предложения по улучшению предпринимательского климата в регионе, в том числе по изменению регионального и федерального законодательства.

Олег Брячак задал вопрос о проверках малого бизнеса: почему в 2023 году, когда ещё действовал соответствующий мораторий, надзорные органы проверяли предпринимателей. Аркадий Мурылёв пояснил, что применялся так называемый рискоориентированный подход – контрольные мероприятия касались безопасности, а плановые проверки практически свелись к нулю.

Заместитель председателя комитета Антон Минаков вернулся к данным общероссийского опроса и поинтересовался динамикой показателей. По словам уполномоченного, в отчётном году количество испытывающих трудности субъектов МСП уменьшилось в сравнении с 2022 годом.

 

Председатель комитета Андрей Козлов поблагодарил уполномоченного за эффективную работу по защите прав предпринимателей, а также за активное взаимодействие с депутатским корпусом. «Аркадий Мурылёв всегда участвует в заседаниях нашего комитета, мы вырабатываем совместные решения и всегда находимся на связи», - отметил парламентарий.

В завершение депутаты рассмотрели вопрос о представителях Псковского областного Собрания депутатов в составе Попечительского совета Регионального оператора – Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области. Для включения рекомендованы кандидатуры председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексея Севастьянова и председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрея Козлова. Решение примет депутатский корпус голосованием на сессии.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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