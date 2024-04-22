Три катера спустили на воду в псковской деревне Толбица

Технический спуск трех муниципальных катеров на воду провели в деревне Толбица Псковского района. Об этом сообщили глава Псковского района Наталья Федорова в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Telegram-канал Натальи Федоровой
Все суда подготовлены, произведен ремонт и покраска катера «Талабск», установлено видеооснащение.
На маршруты водный транспорт выйдет в ближайшее время, по завершению оформления всех разрешительных документов. Начало навигации муниципальных пассажирских катеров планируется с 27 апреля.
«В период навигации 2023 года суда перевезли более 9 тысяч человек по водному маршруту между Талабскими островами и материковой частью Псковского района», - напомнила Наталья Федорова.