Общество

«Беседка»: Жанна Шлосберг о «делах сердечных». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 23 апреля. В новом выпуске ведущая Татьяна Иванова поговорила о «делах сердечных» с врачом-кардиологом Жанной Шлосберг.

Гостья студии ответила на широкий спектр вопросов, связанных с профилактикой и лечением сердечной недостаточности: по каким симптомам человек должен понять, что у него что-то не так с сердцем, какие причины приводят к сердечным заболеваниям и как поддерживать сердечно-сосудистую систему в порядке.

Также Жанна Шлосберг рассказала о реализуемых в Пскове программах сопровождения пациентов с сердечной недостаточностью.