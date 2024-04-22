Псковские депутаты поддержали введение беззаявительного установления выплаты ветеранам СВО 

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали проект федерального закона, предлагающий ввести беззаявительный порядок установления ежемесячной денежной выплаты ветеранам боевых действий из числа военнослужащих, а также лиц, принимавших участие в специальной военной операции. Соответствующее решение депутаты приняли в ходе очередной сессии 23 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Законопроектом предлагается внести изменения в федеральный закон «О ветеранах», закрепив возможность установления единовременной денежной выплаты ветеранам боевых действий из числа военнослужащих и иных лиц, принимавших участие в СВО, в беззаявительном порядке со дня признания гражданина ветераном боевых действий.
Областные депутаты поддержали инициативу.