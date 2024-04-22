Общество

Псковские депутаты поддержали разграничение медицинской «помощи» и «услуги»

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали проект федерального закона, который уточняет понятия «медицинская услуга» и «медицинская помощь». Соответствующее решение депутаты приняли в ходе очередной сессии 23 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Депутаты Госдумы и сенаторы разработали проект федерального закона по поручению президента. Для исключения двойного и неоднозначного толкования терминов «медицинская услуга» и «медицинская помощь» законопроект предлагает определить «медицинскую помощь» как медицинское вмешательство или их комплекс, действия по оказанию помощи гражданам. Понятие «медицинская услуга» предлагается употреблять исключительно в целях платного оказания медпомощи.

Псковские депутаты согласились с целесообразностью такого подхода и поддержали его.