Вакансии председателей двух районных судов открыты в Псковской области

Квалификационная коллегия судей Псковской области объявила об открытии вакансий на несколько должностей. Как сообщается на сайте коллегии, это вакансии:
- председателя Гдовского районного суда;
- председателя Стругокрасненского районного суда;
- судьи Бежаницкого районного суда;
- судьи Великолукского городского суда;
- судьи Невельского районного суда;
- мирового судьи судебного участка №40 в границах административно-территориальной единицы «город Великие Луки».
Заявления от претендентов принимают с 26 апреля по 27 мая.