Общество

Вакансии председателей двух районных судов открыты в Псковской области

Квалификационная коллегия судей Псковской области объявила об открытии вакансий на несколько должностей. Как сообщается на сайте коллегии, это вакансии:

председателя Гдовского районного суда;

председателя Стругокрасненского районного суда;

судьи Бежаницкого районного суда;

судьи Великолукского городского суда;

судьи Невельского районного суда;

мирового судьи судебного участка №40 в границах административно-территориальной единицы «город Великие Луки».

Заявления от претендентов принимают с 26 апреля по 27 мая.