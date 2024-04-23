Общество

Игорь Дитрих: Отношение к врачам как к обслуживающему персоналу должно уйти в прошлое

Отношение к медицинским работникам и к врачам как к обслуживающему персоналу должно уйти в прошлое, заявил вице-спикер Собрания Игорь Дитрих, комментируя законодательную инициативу об уточнении понятий «медицинская услуга» и «медицинская помощь». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания

Областное Собрание депутатов поддержало федеральную инициативу на очередной сессии 23 апреля. Поправки в два федеральных закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и «О защите прав потребителей» подготовили сенаторы и депутаты Госдумы.

«Дискуссии на эту тему ведутся на протяжении многих лет в медицинском сообществе да и не только, - отметил значимость принятого решения вице-спикер Игорь Дитрих. – Авторы инициативы определяют понятия более чётко – предлагают перестать называть действия врачей "медицинской услугой" и сохранить этот термин только для финансовой документации и определённых случаев. Уточняется, что "медицинская помощь" – это операция, процедура или вмешательство, а "медицинская услуга" – финансово-экономическая единица, например, предоставление палаты повышенной комфортности».

Игорь Дитрих обратил внимание, что в начале февраля президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами поддержал идею отмены термина «медицинская услуга». Депутат выразил уверенность, что инициатива найдёт отклик в медицинском сообществе, а российский парламент в ближайшее время отразит в законе предложенные коррективы.

«Отношение к медицинским работникам, к врачам, как к обслуживающему персоналу, конечно, должно уйти в прошлое. Опять же эти изменения должны несколько декриминализовать ситуацию. Сейчас при оказании медицинской помощи, когда человеку помогли, но были какие-то осложнения, связанные с объективными и субъективными причинами, по "Закону о защите прав потребителей" врачи привлекаются к уголовной ответственности за некачественно оказанную услугу», - отметил Игорь Дитрих и уточнил, что действия врачей в экстренных ситуациях в любом случае получат оценку, но делать это будет экспертное медицинское сообщество.