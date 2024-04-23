Общество

Невельская «Вахта памяти-2024» принесла первые результаты

Поисковая экспедиция «Вахта Памяти. Невель 2024» принесла первые результаты, сообщили в группе поискового объединения «Псковский рубеж» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: поисковое объединение «Псковский рубеж»

«Ещё не провели церемонию официального открытия вахты, а уже есть первые результаты!» – рассказали в сообществе.

Силами поисковых отрядов «Чёрный генерал», «Память Мияки» и «Патриот 60» была проведена эксгумация останков воина Рабоче-крестьянской Красной армии.

«К сожалению, вещей, которые помогли бы установить его имя, обнаружить не удалось. Работы продолжаются», – добавили поисковики.