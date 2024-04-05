Общество

В Псковской области объявлено о начале поисковой экспедиции «Вахта Памяти»

Поисковая экспедиция «Вахта Памяти. Невель 2024» пройдет с 20 апреля по 5 мая. Об этом сообщается в группе поискового объединения «Псковский рубеж» в социальной сети «ВКонтакте».

«Знаем, знаем, что затянули и все потенциальные участники начали уже переживать Но так сложились обстоятельства в этом году. Тем не менее, Вахте быть. Этой весной мы по-прежнему акцентируем свою поисковую деятельность на событиях лета 1941 года, однако есть определенные итоги разведвыездов по 1943-му, которые нам с вами также предстоит отработать.

Когда: с 20.04 по 05.05 (20-21 заезд, 22 открытие, 04 закрытие, 05 перезахоронение).

Где: у д. Стрельниково. Скриншоты прикрепляем, маршрут элементарный - там не промахнетесь. Проезд будет как всегда - для всех видов транспорта.

По всем вопросам - в сообщения группы или по телефону 8-981-340-00-10.

Осталось две недели до самого долгожданного события года - пускай они для всех нас пролетят побыстрее», - отметили организаторы поисковой экспедиции.