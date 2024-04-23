Общество

«Парту героя» открыли в островской гимназии

Торжественное мероприятие в рамках Всероссийского образовательного проекта «Парта героя» состоялось в островской гимназии. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Дмитрия Быстрова

«Мероприятие прошло в честь памяти выпускников образовательного учреждения: Александра Лучникова, Александра Тимофеева, Игоря Иванова, Михаила Брыля. Ребята погибших при выполнении боевых задач в зоне СВО», - рассказал глава района.

«Парта Героя» – это ученический стол, с размещением фотографии героя, который обучался в этой в школе, информация о фактах его биографии и заслугах. Также на парте размещается QR-код для мобильных устройств, отсканировав который школьник попадет на официальный портал, где представлена информация о герое.

На церемонии присутствовали родственники героев, педагоги и ученики гимназии, представители муниципальной власти, военком по нашему району Алексей Долженко. В своем выступлении выразил слова соболезнования родственникам погибших военнослужащих и поблагодарил за то, что нашли возможность присутствовать на мероприятии.

«Проект "Парта героя" важен для молодежи, для всех нас, кто чтит память погибших Героев, с огромным уважением относится к их подвигу. Поблагодарил администрацию гимназии за проделанную работу, ведь речь идёт не о каких-то книжных героях или персонажей кинофильмов военных лет. Мы чтим память хорошо известных нам островичей, выпускников гимназии прошлых лет. На их жизненном примере лучше всего воспитывать в подрастающем поколении патриотические чувства, прививать любовь к Родине», - сказал Алексей Долженко.

Право открыть символическую «Парту героя» было предоставлено родственникам погибших военнослужащих.