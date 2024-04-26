Общество

Популярная радиостанция ENERGY запустила кешбэк-игру

Популярная радиостанция ENERGY запустила кешбэк-игру, где полученные баллы меняют на деньги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на радиостанции.

Зарабатывать, играя на телефоне – мечта многих, и осуществить ее поможет ENERGY. Достаточно стать участником нового проекта радиостанции – ENERGY КЕШБЭК.

«Мы приготовили для слушателей бесплатную мобильную игру, которая позволит им не только увлекательно проводить свободное время, тренировать внимательность, логику, скорость реакции, бесконечно улучшать свой результат, но и зарабатывать. ENERGY обменяет игровые баллы на реальные деньги в прямом эфире. Ограничений нет, сумма выигрыша зависит только от игрока», – рассказала продюсер радиостанции Юлия Щербакова (Морозова).

Первый шаг для участие в игре – скачать мобильное приложение ENERGY КЕШБЭК в Google Play или App Store, получать баллы в игре и отправлять результаты на радиостанцию прямо из приложения. Дальше остается только слушать ENERGY.

Ведущий может позвонить игроку в любой момент и вручить денежный приз, эквивалентный присланным баллам, но если участник назовет «звезду часа» (объявляется в эфире в начале нового часа), выигрыш будет увеличен в 10 раз. Таким образом, правильный ответ на простой вопрос «Кто является звездой часа?» легко превратит 500 игровых баллов в 5 000 рублей, а 1500 – в 15 000 рублей.

Приятный бонус: улучшив свой результат в мобильной игре, участник может заново отправить его через приложение на радио. Игра запомнит лучший результат, обновление в базе произойдет автоматически.

Слушайте ENERGY в Пскове на 105.3 FM и зарабатывайте настоящие деньги! Подробности и полные правила проекта ENERGY КЕШБЭК – на сайте и в соцсетях радиостанции.

Реклама: ООО «Интер-Шоу», erid: 2SDnjes9zeV