Общество

Использовать маткапитал на жилье предлагают разрешить сразу после рождения ребенка

Маткапитал, который семья получает при рождении ребенка, можно потратить на улучшение жилищных условий. Но если родители решили покупать квартиру или дом сами и не брать ипотеку, то воспользоваться деньгами они могут только через три года. Отменить это правило трех лет предложили депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Об этом говорится в законопроекте, который планируют внести на рассмотрение Госдумы 28 апреля.

С 2007 года в России дают маткапитал семьям с детьми. Очень часто родители используют эти деньги для улучшения жилищных условий. Но если семья хочет справиться сама, то залезать в маткапитал можно только через три года. При ипотеке — другое дело: государственные деньги можно сразу потратить на первоначальный взнос, погашение основного долга или уплату процентов по жилищному кредиту, пишет «Парламентская газета».

Депутаты фракции ЛДПР предложили обещанного три года не ждать, а дать возможность купить новую квартиру с привлечением маткапитала сразу после пополнения в семье. Эту идею парламентарии изложили в проекте закона. По их мнению, нужно распространить «возможность реализации права на использование средств материнского капитала в любое время со дня рождения на улучшение жилищных условий любыми способами».

А если ждать три года, это «влечет за собой невозможность улучшения качества жизни семей с детьми, если это не требует кредитов, что формирует негативный социальный эффект в отношении к государству», сказано в пояснительной записке к документу.

«Когда у семьи рождается ребенок, что ей требуется в первую очередь? Квартира с большой площадью, чтобы жить комфортно и планировать рождение следующих детей», — сказал соавтор документа, первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин. Но вторичное жилье можно купить только спустя положенный по закону срок. А это несправедливо, считает депутат: «Ведь и новое жилье строится не один год, так что все это время придется ждать улучшения жилищных условий. Поэтому важно, чтобы у российских семей была возможность приобретать как новостройки, так и квартиры вторичного фонда».

Государство должно действовать в интересах семей с детьми, создавать все условия для молодых родителей, вторит член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Василина Кулиева. По ее мнению, у каждой семьи с появлением ребенка должна быть возможность сразу использовать материнский капитал, не дожидаясь трехлетия своего чада и не откладывая жизнь на потом. «Если мы думаем о будущем страны, необходимо позаботиться о российских семьях уже сегодня. Помощь государства в решении жилищного вопроса решит проблему демографии. Россия должна стать страной многодетных семей, и мы всячески должны поддерживать эту цель», — пояснила Василина Кулиева.

Чем быстрее семья с детьми решит жилищный вопрос, тем лучше, поддержал своих коллег и председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. К тому же за три года цены на квартиры могут вырасти больше, чем индексация выплаты, напомнил депутат.

Каждый год сумма маткапитала меняется. В 2024 году размер бюджетной помощи зависит от того, какой по счету ребенок и когда он родился или был усыновлен, говорится на портале госуслуг.

Так, если первый ребенок родился или усыновлен до 2020 года, второй — в 2020 году и позже, то семья получит 833 024 рубля на второго.

Если оба родились до 2020 года, то выплата составит 630 380 рублей на второго.

На единственного ребенка, который родился с 1 января 2020 года, — 630 380 рублей.

Если первый ребенок родился после 1 января 2020 года — 630 380 рублей, затем второй — еще 202 643 рубля.

Первые дети родились до 2007 года, третий в 2020 году или позже — 833 024 рубля на третьего.

Кроме покупки недвижимости, бюджетную помощь можно потратить: