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Общество

Использовать маткапитал на жилье предлагают разрешить сразу после рождения ребенка

27.04.2024 19:00|ПсковКомментариев: 0

Маткапитал, который семья получает при рождении ребенка, можно потратить на улучшение жилищных условий. Но если родители решили покупать квартиру или дом сами и не брать ипотеку, то воспользоваться деньгами они могут только через три года. Отменить это правило трех лет предложили депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Об этом говорится в законопроекте, который планируют внести на рассмотрение Госдумы 28 апреля. 

С 2007 года в России дают маткапитал семьям с детьми. Очень часто родители используют эти деньги для улучшения жилищных условий. Но если семья хочет справиться сама, то залезать в маткапитал можно только через три года. При ипотеке — другое дело: государственные деньги можно сразу потратить на первоначальный взнос, погашение основного долга или уплату процентов по жилищному кредиту, пишет «Парламентская газета»

Депутаты фракции ЛДПР предложили обещанного три года не ждать, а дать возможность купить новую квартиру с привлечением маткапитала сразу после пополнения в семье. Эту идею парламентарии изложили в проекте закона. По их мнению, нужно распространить «возможность реализации права на использование средств материнского капитала в любое время со дня рождения на улучшение жилищных условий любыми способами».

А если ждать три года, это «влечет за собой невозможность улучшения качества жизни семей с детьми, если это не требует кредитов, что формирует негативный социальный эффект в отношении к государству», сказано в пояснительной записке к документу.

«Когда у семьи рождается ребенок, что ей требуется в первую очередь? Квартира с большой площадью, чтобы жить комфортно и планировать рождение следующих детей», — сказал соавтор документа, первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин. Но вторичное жилье можно купить только спустя положенный по закону срок. А это несправедливо, считает депутат: «Ведь и новое жилье строится не один год, так что все это время придется ждать улучшения жилищных условий. Поэтому важно, чтобы у российских семей была возможность приобретать как новостройки, так и квартиры вторичного фонда».

Государство должно действовать в интересах семей с детьми, создавать все условия для молодых родителей, вторит член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Василина Кулиева. По ее мнению, у каждой семьи с появлением ребенка должна быть возможность сразу использовать материнский капитал, не дожидаясь трехлетия своего чада и не откладывая жизнь на потом. «Если мы думаем о будущем страны, необходимо позаботиться о российских семьях уже сегодня. Помощь государства в решении жилищного вопроса решит проблему демографии. Россия должна стать страной многодетных семей, и мы всячески должны поддерживать эту цель», — пояснила Василина Кулиева.

Чем быстрее семья с детьми решит жилищный вопрос, тем лучше, поддержал своих коллег и председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. К тому же за три года цены на квартиры могут вырасти больше, чем индексация выплаты, напомнил депутат.

Каждый год сумма маткапитала меняется. В 2024 году размер бюджетной помощи зависит от того, какой по счету ребенок и когда он родился или был усыновлен, говорится на портале госуслуг.

Так, если первый ребенок родился или усыновлен до 2020 года, второй — в 2020 году и позже, то семья получит 833 024 рубля на второго.

Если оба родились до 2020 года, то выплата составит 630 380 рублей на второго.

На единственного ребенка, который родился с 1 января 2020 года, — 630 380 рублей.

Если первый ребенок родился после 1 января 2020 года — 630 380 рублей, затем второй — еще 202 643 рубля.

Первые дети родились до 2007 года, третий в 2020 году или позже — 833 024 рубля на третьего.

Кроме покупки недвижимости, бюджетную помощь можно потратить:

  • на оплату обучения своих детей до 25 лет в российском образовательном учреждении: школе, колледже, вузе. А также оплатить проживание в студенческом общежитии,
  • на средства адаптации, если ребенок инвалид,
  • на ежемесячную выплату на каждого ребенка, не достигшего трехлетнего возраста, если доход родителей меньше двух прожиточных минимумов,
  • на накопительную пенсию родителей.
Теги: #материнский капитал
Источник: Псковская Лента Новостей
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