Общество

«Главного по добру» выберут в Пскове

К премьере народного комедийного сериала «Дядя Леша» онлайн-кинотеатр KION от МТС в официальном сообществе в «Одноклассниках» запускает челлендж «Стань главным по добру». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Жителям Пскова предлагают рассказать об их самом добром поступке – в посте в официальном сообществе KION в «Одноклассниках» пользователям необходимо нажать на кнопку «Участвовать», и поделиться своими фото и историей.

Все участники конкурса попадут в видеоролик от KION, где будут собраны те самые истории добрых поступков. Кроме того, победителей челленджа упомянут на сайтах в региональных и федеральных СМИ.

Премьера сериала «Дядя Леша» с Тимофеем Трибунцевым и Анной Уколовой состоится 1 мая в онлайн-кинотеатре KION от экосистемы МТС.

Комедия «Дядя Леша» переносит зрителей в небольшой и самобытный город Рыбинск Ярославской области. Здесь, в детском доме, работает дворником знакомый всем дядя Леша, которого обожают дети и уважают коллеги. Но у Леши есть тайна: по ночам он, стараясь быть абсолютно незаметным, грабит дома местных богачей, которые, по мнению всех горожан, нечестно присваивают себе средства из бюджета. Дядя Леша идет на преступления, руководствуясь благородными принципами — он отдает все награбленное на нужды детского дома и хочет, чтобы у его воспитанников была лучшая жизнь.