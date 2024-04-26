Общество

Не запускать воздушных змеев вблизи ЛЭП призвали псковичей

Линии электропередачи и другие энергообъекты - источник повышенной опасности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе по связям с общественностью псковского филиала компании «Россети Северо-Запад».

Фото: псковский филиал «Россети Северо-Запад»

«Весной и летом увеличивается риск получить электротравму: посвящая свободное время активной деятельности или отдыху за городом, многие забывают о правилах электробезопасности. Места отдыха или приусадебных работ зачастую соседствуют с энергообъектами высокого напряжения. Да и сами дачники используют на участках мощные электрические приборы, которые при неосторожном обращении могут стать причиной несчастного случая», - пояснили в организации.

Кроме того, важно соблюдать правила безопасного поведения в охранных зонах ЛЭП. Порядок регламентирован действующим законодательством, которое устанавливает охранные зоны объектов электросетевого хозяйства и особые условия использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Специалисты напомнили основные правила:

запрещается набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы;

запрещается подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

смертельно опасно использовать (запускать) рядом с ЛЭП любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев;

в охранных зонах ЛЭП запрещены самовольная посадка и вырубка деревьев и кустарников, полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может превысить 3 метра, складирование и хранение материалов, в том числе горюче-смазочных;

в охранных зонах кабельных линий запрещены самовольные земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях - на глубине более 0,45 метра), планировка грунта, полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли;

в охранных зонах энергообъектов запрещено размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и автостоянки (кроме гаражей-стоянок автомобилей физических лиц), проводить массовые мероприятия;

нельзя разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи вблизи охранных зон. Направление ветра и распространение огня непредсказуемы.

«Важно во время загородного отдыха следить за детьми. Детские шалости и игры вблизи энергообъектов смертельно опасны. Высоковольтное напряжение способно убить человека за несколько метров, даже если он не коснулся непосредственно токоведущих частей», - напомнили в компании.

Также псковский филиал «Россети Северо-Запад» напоминает, что при обнаружении обрывов линий электропередачи, поврежденного электрооборудования необходимо, по возможности, организовать охрану места расположения неисправного энергообъекта, не допускать к нему людей и немедленно сообщить о случившемся на единый номер: 8-800-220-0-220.