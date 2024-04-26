Ежегодная конференция «Мой край в годы Великой Отечественной войны» пройдет в Пскове

Ежегодная молодёжная научно-практическая конференция «Мой край в годы Великой Отечественной войны» пройдет в Пскове 17 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.
К участию в мероприятии приглашаются школьники 5-11 классов общеобразовательных школ, учащиеся средних специальных и высших учебных заведений Псковской области, работающая молодёжь в возрасте до 35 лет.
Традиционно на конференцию принимаются работы по трём направлениям:
Конференция в этом году состоится в очном формате в Молодёжном центре города Пскова. По итогам конференции будет издан сборник.
Для участия в конференции необходимо прислать заявку до 15 мая, научную работу необходимо прислать в срок до 17 мая на адрес электронной почты: conferencia.wow@mail.ru с пометкой в теме письма «Конференция».