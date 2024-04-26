Общество

Ежегодная конференция «Мой край в годы Великой Отечественной войны» пройдет в Пскове

Ежегодная молодёжная научно-практическая конференция «Мой край в годы Великой Отечественной войны» пройдет в Пскове 17 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

К участию в мероприятии приглашаются школьники 5-11 классов общеобразовательных школ, учащиеся средних специальных и высших учебных заведений Псковской области, работающая молодёжь в возрасте до 35 лет.

Традиционно на конференцию принимаются работы по трём направлениям:

генеалогическая (истории собственной семьи автора в годы войны: фронтовой путь членов семьи, судьба семьи во время войны);

биографическая (биография ветеранов войны, не являющихся родственниками автора: интервью с ветеранами, биографии героев войны, тружеников тыла);

краеведческая (события Великой Отечественной войны на территории Псковской области: город в годы войны и оккупации, партизанская борьба в родном крае против захватчиков, подпольная организация, освобождение города, посёлка от захватчиков, сражения, происходившие на территории моей малой родины в годы войны).

Конференция в этом году состоится в очном формате в Молодёжном центре города Пскова. По итогам конференции будет издан сборник.

Для участия в конференции необходимо прислать заявку до 15 мая, научную работу необходимо прислать в срок до 17 мая на адрес электронной почты: conferencia.wow@mail.ru с пометкой в теме письма «Конференция».