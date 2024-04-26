Общество

Сотрудники администрации провели субботник на острове Дятлинка в Великих Луках

Сотрудники администрации города Великие Луки, управлений и комитетов вышли на весенний субботник. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации.

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

Участие в месячниках по благоустройству города сотрудников администрации Великих Лук, структурных подразделений и подведомственных организаций, а также аппарата Великолукской городской Думы является устоявшейся традицией. 27 апреля в рамках очередного весеннего субботника работники органов местного самоуправления убирали накопившийся за зиму мусор, ветки и опавшую листву на территории острова Дятлинка.

В уборке приняли участие порядка 30 человек.

Также в этот день прошёл субботник на территории Братского кладбища воинов Советской Армии, погибших в 1941–1943 годах. На уборке территории трудились сотрудники культурной сферы Великих Лук, которых возглавил директор Великолукского драматического театра, депутат Великолукской городской Думы Николай Андросович. В уборке участвовали более 30 человек.

В администрации добавили, что для работников органов местного самоуправления – это уже далеко не первый субботник. Только за эту неделю в рамках месячника по благоустройству города прошло два таких мероприятия.

«Было бы больше, но погодные условия не позволили», - заметили в администрации.

Каждый желающий ещё может принять участие в традиционной масштабной весенней уборке. Месячник по благоустройству продлится до конца мая.