Общество

АО «Транснефть-Верхняя Волга» отмечено наградой за содействие развитию регионов России

АО «Транснефть-Верхняя Волга» вошло в число призеров федерального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили служба общественных коммуникаций организации.

Фото здесь и далее: служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Верхняя Волга»

Нефтетранспортная компания заняла третье место в номинации «За вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территорий». Конкурсное жюри отметило системный подход предприятия к реализации благотворительных и социально значимых проектов, повышающих качество жизни населения в Нижегородской области.

В частности, поддержка оказана Нижегородскому онкологическому научному центру и областной детской больнице в приобретении дорогостоящих медикаментов для онкобольных детей. Предприятие помогло отремонтировать здание детского социально-реабилитационного центра «Ласточка» и модернизировать звуковое и световое оборудование театра «Комедiя» в г. Нижнем Новгороде. Компания стала соорганизатором поисковых экспедиций «Вахта памяти», во время которых установлены места гибели героев Великой Отечественной войны, ранее считавшихся пропавшими без вести.

Предприятие также оказало поддержку школам и детским социально-реабилитационным учреждениям в Рязанской, Владимирской, Псковской областях и Республике Марий Эл.

Всего в регионах присутствия реализовано более 50 благотворительных проектов. Кроме того, в течение года волонтеры АО «Транснефть-Верхняя Волга» провели порядка 200 добровольческих акций, благодаря которым адресную помощь получили 6,5 тыс. человек.

В 2023 году в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» приняли участие почти 1600 организаций из разных регионов страны. Церемония награждения состоялась в Доме Правительства.

