Общество

Великолукский автоинспектор спас женщину с приступом эпилепсии в свой день рождения

Автоинспектор в свой день рождения вместе с коллегой спас женщину с приступом эпилепсии в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В ходе патрулирования проспекта Гагарина города Великие Луки сотрудники ДПС Евгений Москалёв, находившийся на службе в свой день рождения, и Сергей Перевезенцев заметили гражданку, лежавшую на тротуаре.

Подбежав к ней, полицейские по внешним признакам поняли, что у женщины начался приступ эпилепсии. Напарники незамедлительно вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи, до прибытия которой оказывали пострадавшей доврачебную помощь.

Через несколько минут приступ закончился, и женщине стало лучше. Однако, несмотря на это, всё время до прибытия медиков сотрудники полиции находились рядом с ней. В дальнейшем от госпитализации гражданка отказалась, и в настоящее время её жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Благодаря грамотным и быстрым действиям Евгения Москалёва и Сергея Перевезенцева удалось избежать серьёзных последствий для жизни и здоровья женщины», - сообщили в ведомстве.