Общество

Останки 25 воинов Красной армии нашли поисковики в Пустошкинском районе

Останки 25 воинов Красной армии нашли в Пустошкинском районе, где сейчас проходит «Вахта Памяти-2024». Об этом сообщает псковская поисковая организация «След Пантеры» в своем Telegram-канале.

Фото: «След Пантеры»

Кроме того, удалось найти родных бойца Николая Иванова. Останки воина обнаружил отряд «Первый рубеж», при нем была найдена подписная вещь, мундштук.

«Родственники Иванова Николая Арсентьевича найдены! Спасибо нашим поисковым коллегам из Марий Эл!» - отметили поисковики.

Напомним, около 400 поисковиков из разных уголков России принимают участие в экспедициях на территориях Пустошкинского района и Невельского муниципального округа.