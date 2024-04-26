Общество

Состояние каменных крестов в Гдове проверили археологи

Состояние каменных крестов в Гдове проверили археологи. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская археология».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская археология»

«Чем археологи занимаются во время субботника? В рамках выполнения госзадания фиксируем состояние каменных крестов в городе Гдов (Псковская область). Кресты великолепны, как можете убедиться», - отметили археологи.

Напомним, в Псковской области выделено несколько зон концентрации каменных крестов: Печорский муниципальный округ, в том числе окрестности Изборска, Гдовский район – восточное побережье Чудского озера, а также север Себежского района и Опочецкий муниципальный округ.

Прориси крестов из публикации С. П. Михайлова «Новые средневековые находки из Гдова» / КСИА, 1984

Каменные кресты являются памятниками монументального искусства.