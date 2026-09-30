В Псковском филиале Университета ФСИН России состоялась выставка «Дары осени», сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

В уже традиционном для филиала мероприятии приняли участие сотрудники и курсанты, представив экспонаты, изготовленные из овощей, фруктов и сезонных материалов.

Личный состав продемонстрировал свои творческие способности не только в кулинарном, но и в изобразительном искусстве.

По итогам конкурса-выставки жюри были определены победители и призеры в номинациях «Бабушкин погребок», «Осенняя палитра, пейзаж», «Цветочная фантазия», «Рекордсмен», «Пряный пирожок», «Удивительное рядом».

Все участники мероприятия были награждены дипломами Псковского филиала университета.