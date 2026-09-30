«Зубы всё помнят»: как стресс разрушает вашу улыбку, даже если вы чистите их дважды в день

Вы замечали, что после тяжелого месяца на работе, сессии или затяжных конфликтов во рту появляется странный привкус, десны начинают кровоточить, а по утрам болит челюсть? Это не совпадение. Ваши зубы — самый честный индикатор нервного истощения. Пока мы пытаемся справиться с дедлайнами, наш организм ведет войну на микроскопическом уровне. И улыбка принимает на себя один из главных ударов. Как именно стресс разрушает зубы, и почему обычная зубная щетка тут не поможет, рассказали Псковской Ленте Новостей специалисты Стоматологической поликлиники Пскова.

Гормональная буря: почему во рту всё болит «на пустом месте»

Главный гормон стресса — кортизол. В дикой природе он помогал нам убегать от хищников, требуя физической активности. Сегодня мы сидим в офисах, кортизол не находит выхода и начинает бить по внутренним органам.

Иммунитет засыпает. Кортизол подавляет защитные силы организма. Бактерии в полости рта, которые раньше были под контролем, начинают стремительно размножаться. Отсюда — внезапный кариес у людей с идеальной гигиеной. Врачи отмечают случаи, когда за пару месяцев стресса у молодых людей портилось больше зубов, чем за всё предыдущее время.

Боль из ниоткуда. Гормоны стресса есть даже внутри самого зуба. При нервном перенапряжении их уровень резко подскакивает, вызывая острую, пронзающую боль и воспаление нерва (пульпит) без единой дырки в эмали.

Атака кислотой. Стресс часто нарушает работу желудка и желчного пузыря. Желудочный сок и желчь могут забрасываться в пищевод и рот, буквально растворяя эмаль. Зубы становятся чувствительными к холодному и горячему, хотя кариеса на них еще нет.

Сахар, сухость и скрежет: три главных врага

Стресс меняет не только химию крови, но и наше поведение.

Слюна пересыхает. В норме слюна — это природный антисептик и «ополаскиватель», который смывает бактерии и нейтрализует кислоты. При стрессе выработка слюны падает (это состояние называют ксеростомией). Во рту появляется ощущение ваты, а уже через несколько недель на зубах образуется плотный налет. Без слюны зубы беззащитны. Кстати, многие успокоительные препараты дают такой же побочный эффект.

Заедание тревоги. Конфеты, печенье, булочки — быстрый способ получить дофамин. Сахар становится топливом для бактерий. Добавьте сюда сухость во рту — и вы получаете идеальные условия для мгновенного развития кариеса.

Ночной скрежет (бруксизм). По статистике, до 80% людей в стрессе стискивают зубы во сне. Челюстные мышцы могут сжиматься с силой, в несколько раз превышающей обычное жевание. Человек не контролирует этот процесс. Результат: стертая до дентина эмаль, трещины, сколы и боли в висках. Днем мы делаем то же самое — непроизвольно стискиваем зубы, когда злимся или сильно концентрируемся.

Воспаление десен на нервной почве развивается с пугающей скоростью. Из-за спазма мелких сосудов ткани перестают получать питание. Даже при идеальной чистке зубов за неделю может развиться гингивит: десны краснеют, опухают и начинают кровить от малейшего прикосновения щетки. Если не взять стресс под контроль, воспаление уходит вглубь, разрушая кость, и зубы начинают шататься (пародонтит).

Добавьте к этому привычку грызть ручки, ногти, нарушение сна (когда мы начинаем дышать ртом, еще сильнее пересушивая слизистую) и пропуски вечерней чистки от усталости — и картина становится полной.

Как спасти улыбку, если жизнь не дает расслабиться?

Полностью убрать стресс из жизни невозможно, но защитить зубы — вполне реально.

Имитируйте слюну. Если во рту постоянно сухо, держите на столе бутылку с водой, но не с соком или газировкой. Пейте маленькими глотками. Используйте жвачку без сахара — она заставит железы работать.

Смените вечерний ритуал. Если привыкли заедать стресс перед сном — держите под рукой твердые овощи (морковь, сельдерей). Они механически очистят зубы и не навредят эмали.

Скажите «нет» экстремальным температурам. Если эмаль уже пострадала от кислоты (рефлюкса), забудьте о ледяной воде и обжигающем чае — это вызывает резкую боль в микротрещинах.

Усильте гигиену. В период стресса профессиональную чистку у стоматолога стоит делать не раз в полгода, а раз в 3–4 месяца. Используйте зубную пасту с фтором и ополаскиватель с антисептиком, чтобы компенсировать нехватку слюны.

Дыхание вместо сладкого. При остром желании съесть шоколадку сделайте 10 глубоких вдохов и выдохов. Это физиологически снижает уровень кортизола и помогает переключить мозг.

Ваши зубы первыми сигнализируют о том, что нервная система работает на износ. Если вы переживаете тяжелый период, не ждите, пока эмаль сотрется, а десны начнут кровоточить. Запишитесь на осмотр. Стоматолог сегодня — это не только про бормашину, но и про раннюю диагностику выгорания.

Статья носит информационный характер. При наличии симптомов обратитесь к специалисту.