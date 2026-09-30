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Геннадий Иойлев: В гимназии №28 предметы духовно-нравственной направленности интегрированы в учебный процесс

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Гимназия №28 с изучением основ православной культуры начала работу в Пскове в статусе муниципального учреждения с сентября текущего года. Об этом напомнил заместитель главы администрации Пскова Геннадий Иойлев в эфире радио ПЛН FM (102.6).

Ранее учреждение существовало как частная школа на средства родителей и ресурсы епархии. Теперь гимназия интегрирует отдельные предметы духовно-нравственной направленности в учебный процесс и воспитательную деятельность в рамках работы муниципального учреждения.

Геннадий Иойлев уточнил корректное наименование учреждения: «Это у нас не православная гимназия номер 28, а гимназия номер 28 с изучением основ православной культуры. Это, наверное, будет корректнее, потому что мы интегрируем отдельные предметы духовно-нравственной направленности в учебный процесс гимназии и в воспитательную деятельность в рамках работы гимназии».

Заместитель главы администрации отметил роль директора учреждения в формировании команды: «Ольга Владимировна Замирская — большая умничка. Она смогла за короткий срок сформировать коллектив единомышленников, коллектив с горящими глазами — тех наших друзей и коллег, которые с головой окунулись во все вопросы, связанные с деятельностью школы».

Геннадий Иойлев также поблагодарил представителей епархии, которые активно участвуют в жизни школы, и подчеркнул значимость духовно-нравственного компонента: «На мой взгляд, духовность — это всегда хорошо. Потому что если ты задумываешься в первую очередь о том, как к тебе относятся окружающие, насколько ты с ними находишься в контакте, насколько ты к ним благожелателен, доброжелателен, — это очень и очень важный процесс. А когда это происходит на уровне школы, у ребенка закладываются особые духовно-нравственные основы».

По словам гостя студии, около половины коллектива гимназии составляют молодые педагоги, недавно окончившие профильные образовательные учреждения. «Классы набраны, педагоги работают, старт учебному заведению дан благополучно», - резюмировал заместитель главы администрации Пскова.

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