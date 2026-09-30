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Курсанты приняли участие в учениях по ликвидации массовых беспорядков в псковской колонии

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Курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России под руководством своих преподавателей приняли участие в тактико-специальных учениях, состоявшихся в исправительной колонии УФСИН России по Псковской с участием силовых ведомств региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

По легенде учений, в ИК-4 УФСИН России по Псковской области несколько отрицательно характеризующихся осужденных спровоцировали групповое неповиновение и, угрожая сотрудникам учреждения расправой, выдвигали незаконные требования. Силами личного состава договориться с зачинщиками беспорядков не удалось, переговоры положительного результата не принесли.

В ходе массовых беспорядков часть осужденных, вооруженных подручными средствами, воспользовавшись ситуацией, захватили двоих сотрудников воспитательного отдела и стали удерживать их в качестве заложников. Тогда руководителем оперативного штаба было принято решение на проведение еще одной специальной операции по освобождению заложников. В результате грамотных действий спецназа «Зубр» заложники были освобождены, преступники задержаны.

Всего в учениях приняли участие около 150 сотрудников уголовно-исполнительной системы и представителей взаимодействующих структур, включая Росгвардию, ГУ МЧС и УМВД, а также более 10 единиц техники.

«Курсантам необходимы такие наглядные уроки, когда профессионалы своего дела в ходе учений демонстрируют действия в чрезвычайной обстановке. Сотрудник УИС должен быть всегда собран и готов к службе в любых условиях», – отметил старший преподаватель кафедры организации режима Псковского филиала Антон Орлов.
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