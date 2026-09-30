Курсанты приняли участие в учениях по ликвидации массовых беспорядков в псковской колонии

Курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России под руководством своих преподавателей приняли участие в тактико-специальных учениях, состоявшихся в исправительной колонии УФСИН России по Псковской с участием силовых ведомств региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

По легенде учений, в ИК-4 УФСИН России по Псковской области несколько отрицательно характеризующихся осужденных спровоцировали групповое неповиновение и, угрожая сотрудникам учреждения расправой, выдвигали незаконные требования. Силами личного состава договориться с зачинщиками беспорядков не удалось, переговоры положительного результата не принесли.

В ходе массовых беспорядков часть осужденных, вооруженных подручными средствами, воспользовавшись ситуацией, захватили двоих сотрудников воспитательного отдела и стали удерживать их в качестве заложников. Тогда руководителем оперативного штаба было принято решение на проведение еще одной специальной операции по освобождению заложников. В результате грамотных действий спецназа «Зубр» заложники были освобождены, преступники задержаны.

Всего в учениях приняли участие около 150 сотрудников уголовно-исполнительной системы и представителей взаимодействующих структур, включая Росгвардию, ГУ МЧС и УМВД, а также более 10 единиц техники.